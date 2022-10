Az Arrabona Polgárőr Egyesület és a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság hosszú évek óta hatékonyan működik együtt. Ezt bizonyította a legutóbbi közös ellenőrzésük, ahol az egyesület két polgárőre Dely Kristóf Tibor és Lövei Levente Rudolf elhivatottságának és tettrekészségének köszönhetően egy többszörös kerékpártolvajt fogtak el a hatóságok, két frissen lopott biciklivel - az idézet abból a levélből való, melyben Váczi Attila rendőr ezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője megköszöni tettrekészségét, elhivatottságát.

Dely Kristóf Tibor és Lövei Levente Rudolf

Az Arrabona Polgárőr Egyesület tagjai és a Győri Rendőrkapitányság járőrei együtt hajtottak végre fokozott ellenőrzéseket. A polgárőrök egyik fő feladata a bűncselekmény elkövetőinek – kiemelten a kerékpártolvajok – kiszűrése, lokalizálása volt.

Az eligazítást követő két óra elteltével Dely Kristóf Tibor és Lövei Levente Rudolf jelentkeztek be, miszerint gyanús személyt látnak a győri vidéki buszpályaudvar környékén, aki két kerékpárt tolt. Hosszú perceken át operatívan követték a személyt és a cselekedeteit telefonon jelentették. Talpraesettségük, szemfülességüknek köszönhetően sikerült intézkedés alá vonni a személyt. Aki a meghallgatása során e elismerte, hogy a nála lévő két darab kerékpárt lopta és egy másikat is megkísérelt eltulajdonítani a nap folyamán, továbbá egy másik bűncselekményt is elismert, amelyben szintén egy kerékpárt lopott el egy magánlakásból.

„A személy kiszűrése, elfogása, elszámoltatása csakis a két polgárőr tettrekészsége okán valósulhatott meg” - írja Váczi Attila r. ezredes, kapitányságvezető Funk Józsefhez, a Győr-Moson-Sopron megyei Polgárőr Szövetség elnökéhez írt levelében, melyben kéri a köszönet tolmácsolását a polgárőrök felé. A Szövetség elnöke úgy döntött, hogy nyilvánosan is továbbítja a köszönetet, mert az jól illusztrálja a rendőrség-polgárőrség együttműködését, jól példázza a fiatal megyei polgárőrök elkötelezettségét.