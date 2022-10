A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapjára emlékezve évről-évre országos véradást szervez a katasztrófavédelem és a Magyar Vöröskereszt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság idén már huszonkettedik alkalommal szervezte meg - az országos rendezvényhez csatlakozva – a rendezvényt, melyet most is a társ- és együttműködő szervek körében hirdettek meg. A véradás lebonyolításában segítségükre volt a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete és az Országos Vérellátó Szolgálat Győri Regionális Vérellátó Központja.

A tavalyi évhez hasonlóan a vérellátó szolgálat épületében és két naposra szervezték a véradást. Felhívásukra most is nagy számmal jelentkeztek az önkéntes segítők megyénkben, 297 fő jelent meg a két nap alatt a véradáson. Az orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy a véradók közül most 262-en tudtak sikeresen vért adni, ezzel közel 800 ember gyógyulását segítették elő.

Többek között a megyei és a városi rendőrségtől, az adóhatóságtól, a vízügyi igazgatóságtól, a bíróságokról, ügyészségektől, illetve a büntetés-végrehajtástól nyújtották kezüket önzetlenül, természetesen saját kollégáink mellett. A segítők idén egy régi hordágyon hagyták kézjegyüket, amely mostantól az igazgatóság emlékszobájában őrzi a segítők aláírását. A világnapra emlékezve az ország minden katasztrófavédelmi igazgatóságán szerveztek ma véradást, sok ember gyógyulását segítve elő

- írja weboldalán a Katasztrófavédelem.