A megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei megvizsgálták a gépjárművek világító berendezéseit és felhívták a járművezetők figyelmét használatuk fontosságára. Azt is kiemelték, hogy a műszaki hiba esetén, amikor az autó mellett várakoznak, lakott területen kívül és belül is fontos fényvisszaverő mellényt viselni. "Senki ne feledje, nem csak látni, hanem látszani is kell!"

Azoknál, akiknél hiányosságot véltek felfedezni, ott felhívták a figyelmet a kiégett izzók mihamarabbi cseréjére, illetve láthatósági mellényt is kaptak a rendőröktől a sofőrök.