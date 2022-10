További tanúk meghallgatásával és az egyik hazugságvizsgálat ismertetésével folytatódott az eltűnt villanyszerelők tárgyalása szerdán a Győri Törvényszéken. A mosonmagyaróvári M. Zoltán eltűnésével kapcsolatban Krispán István poligráfos szaktanácsadó, a hazugságvizsgálatok magyarországi meghonosítója végezte el a tesztet É. Imrén még 2018 április 9-én. A vizsgálat első felében felismerő tesztet csináltak, amiben azokat a kérdéseket tették fel, hogy megölte-e Zoltánt, illetve tudja-e, hogy hol van holtteste.

A szakember rávilágított arra a szerdai tárgyaláson, hogy aki eléri a mínusz 5-ös értéket, az hazudik. - É. Imre esetében a vizsgálaton mínusz 15-ös érték jött ki, ami igen magas megtévesztési érték és biztos eredmény. Mínusz 14-es értéknél, már egy ezred százalék esély van arra, hogy a gép téved és tényleg igazat mondott a vizsgált személy - mondta el Krispán István, akitől azt is megtudtuk, ha nem jelzett volna be a gép, nem folytatták volna a vizsgálatot.

- A második felében felismerő tesztet végeztünk, aminek a kérdései az ölés és a holttest elrejtésének módjára irányultak. Ugyan csak gyenge reakciókat érzékelt a poligráf, de a változás láthatóan az égetéssel és vízhez kapcsolódó elrejtésnél mutatkozik - fejtette ki a nemzetközi szaktekintély.

Fotós: Csapó Balázs

Ügyvédi kérdésre azt is elmondta, hogy senki sem tévedhetetlen, azonban pályafutása során eddig két esetben mutatott mínusz 20 feletti értéket a hazugságvizsgáló. Az is kiderült, hogy a gép a lelepleződéstől való félelmet érzékeli. Az, hogy ki mennyire tudja a reakcióit kordában tartani, egyénfüggő.

A szakértő szerint számos oka lehet annak, hogy miért gyengébbek a reakciói a vádlottnak a második tesztnél: Mivel korábban is volt poligráfos vizsgálaton, - O. Vilmos, váci villanyszerelő eltűnésekor - tapasztaltabb. Akkor É. Imre számára sikeresen zárult a vizsgálat, emiatt önbizalmat is érezhetett. De közrejátszhat az is, hogy a három órás vizsgálat végére már elfárad és nem úgy koncentrál, mint az elején. Illetve mivel két gyilkosságban is érintett lehet, a két eset kiolthatja és gyengítheti a reakciót.

- Nem követtem el gyilkosságot, de még csak bűncselekményt sem, soha életemben. Még a légynek sem tudnék ártani. Istenhívő és tisztelő ember vagyok, tele szeretettel. Szörnyű volt hallgatni is és felháborító, hogy ilyen kérdéseket feltettek nekem a vizsgálaton azok után, hogy az ügy miatt hogyan meghurcoltak. Emiatt mutathatott ilyen értéket a gép - mondta É. Imre a poligráfos szaktanácsadónak.

- Ha magát ennyire felháborították volna a kérdések vallásosságából adódóan, akkor kiugró értékeket mértünk volna a teszt második felében is - válaszolta a szakember.

Fotós: Csapó Balázs

A tárgyalás É. Imre bejelentésével kezdődött, miszerint egy tojás nagyságú duzzanatot tapintott ki az ágyéka táján , a vizsgálatokból kiderült ágyéksérve van. Fájdalomra nem panaszkodik.

Délelőtt a Győri Törvényszéken több tanút is meghallgatott a bíró, elsőként az egyik ikrényi telekszomszédot. A nő férjével több mint 30 éve vásárolta a zártkertet, gyakran ott tartózkodtak. Mint mondta, Imrét nem igazán ismerte, egyszer beszélt vele személyesen.

- Össze-vissza tüzelt, nem foglalkozott a szabályokkal, mikor és mit lehet elégetni. Sokan panaszkodtunk rá a környéken. Nem csak kerti hulladékot, műanyagot építési törmeléket és bűzös dolgokat is égetett. Egyszer megkérdeztük, mi ez a büdös, azt válaszolta, hogy szalonnát süt. Falusi lány vagyok, tudom milyen, amikor valaki szalonnát süt, hát az nem az volt - magyarázta a nyugdíjas hölgy, aki a korábbi tanúk vallomásaival megegyezően elmondta, hogy több állatot is tartott a tanyán: szamarat, pónit, kecskét, birkát.

A tanú M. Zoltán eltűnésének napján látni vélte É. Imrét egy homokszínű autóval, ami után egy sárga utánfutó volt kötve. A vádlott szerint neki csak ezüst autói voltak és abban az időszakban nem használta a sárga utánfutóját.

A tárgyalási nap második tanúja É. Imre unokatestvére volt, akinél megtalálták M. Zoltán villanyszerelési eszközeit.

- Imrének mindig is voltak pénz gondjai, folyton túlköltekezett. Nekem is tartozik 1000 euróval, amit kölcsön adtam neki - mondta el W. László, aki általában faipari munkákat végzett a vádlottnak. - 2018 húsvétkor Imre megjelent nálunk, hogy tároljak el neki szerszámokat néhány napig, majd elviszi. De aztán nem jött értük, nem is igazán foglalkoztam velük, betettem őket a fészerbe - fogalmazott a tanú.

Amikor a rendőrség a nyomozás során keresni kezdte az eltűnt M. Zoltán szerszámait, a médiában is megjelent a hír. Ezt hallva a vádlott unokatestvére szólt a rendőrségnek, akik lefoglalták a dobozokban lévő munkaeszközöket. Ezután szólt a férfi, az öccsének (É. Imre másik unokatestvérének), hogy a másik eltűnt villanyszerelő autóját is keresi a rendőrség, ami az lehet, amit nála hagyott Imre a kertben évekkel ezelőtt.

- Többször jártam a testvéremhez almát szedni, az a kocsi évekig ott állt a cseresznye fa alatt. Amíg nem kezdte el a rendőrség körözni, nem foglalkoztunk vele -mondta a W. László.

M. Zoltánné számon kérte a tanút, hogy miért nem tűnt fel neki, hogy a szerszámokon Mácsik, a táskán pedig Zolcsi felirat van. És miért nem értesítette korábban a rendőrséget, ha a híradásokból látta, hogy egy ilyen nevű férfit keresnek. - Nem volt furcsa magának, hogy Imrének mindig pénzügyi gondjai vannak, pénzt kért kölcsön és mégis honnan szerezhette akkor ezeket az értékes gépeket? - tette fel a kérdést M. Zoltánné.

- Nem foglalkoztam vele mi volt ráírva, nekem is vannak ilyen gépeim, nem érdekeltek - válaszolt a férfi.

December 5-én folytatódik a tárgyalás, akkor ismertetik a másik poligráf vizsgálat eredményét is.