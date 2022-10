A szakértő egy 3 milliméter vastagságú farostlemezen szemléltette, milyen durva sérülést tud okozni, ha valakire ráfogják és elsütik a gáz- és riasztófegyvert. Hozzátette, ugyan lövedék nem lőhető ki vele, de a töltény 5–6 centiméter mélységű lőcsatornát képez. A fegyver hivatalosan az élet kioltására nem alkalmas, de ahogy a bíró röviden megjegyezte, egy ceruzával is lehet embert ölni.

A vádlott arra volt kíváncsi, hogy a fegyveren találtak-e DNS-, vér- vagy szövetmintát, illetve ujjlenyomatot. Erről azonban később számol be egy másik szakértő. Ahogyan azt is részletezik majd, hogy az É. Imre kezén talált lőpormaradványok honnan származhatnak.

2018. március 31-én tűnt el M. Zoltán, miután É. Imrével találkozott az abdai benzinkúton, majd a vállalkozó ikrényi telkére hajtottak. Hogy azután mi történt a mosonmagyaróvári villanyszerelővel, máig nem tudni, csak sejteni lehet. É. Imrét egy másik, váci villanyszerelő meggyilkolásával is vádolják, aki még 2015-ben tűnt el, miután találkoztak.

N. Attila tanú a mosonmagyaróvári villanyszerelőnek, M. Zoltánnak dolgozott, majd amikor É. Imre vádlott több pénzt ígért a munkájáért, a győri vállalkozóhoz szegődött. – 2018. március 31-én, szombaton megjelent nálam reggel 9 óra után Imre, hogy bevigyen Győrbe, mert segítenem kellene a házuk teraszának szigetelésében. Imrének más dolga lett, így magam folytattam a munkát, de dél körül elfogyott az alapanyag. Hiába hívtam én is és a felesége is, nem értük el, ezért úgy döntöttem, nem várok tovább, hazabuszozom. Később hívott Imre, hogy eltűnt Zoli, amiért biztosan keresni fog engem is a rendőrség. Arra kért, ha kérdeznek róla, mondjam azt, hogy egész nap vele voltam, és a buszjegyet is dobjam el. Nem értettem és furcsálltam is, miért kér ilyet, végül nem dobtam el a jegyet, mert az utazási költségemet az alapján szokta kifizetni – mondta el a tanú.

N. Attila korábbi vallomásából az is kiderült, hogy azon a szombaton, amikor a vádlott érte ment, az autója üres volt, és le voltak hajtva a hátsó ülések. A tanúnak feltűnt, hiszen korábban tele volt pakolva a csomagtartó munkaeszközökkel, ruhákkal és törmelékkel.

É. Imre ezúttal is reagált az elhangzottakra: tagadta, hogy hamis tanúzásra biztatta volna Attilát. – Én azért hívtam fel, hogy őszintén mondjon el mindent majd a rendőrségen, de akkor is alkoholos befolyásoltság alatt tett vallomást – mondta a vádlott.

Ezután dr. Takács Róbert ügyész rávilágított É. Imre különböző védekezési stratégiáira. – Mielőtt kihallgatták volna Attilát, a vádlott úgy nyilatkozott, hogy egész nap együtt dolgoztak. Majd miután Attila ennek ellenkezőjét állította, és a buszjegyével is tudta bizonyítani, hogy délután Darnózse­lire utazott, É. Imre visszavonta korábbi vallomását, és a tanúval megegyezően beszélt. – Ha nincs az a buszjegy, lehet, hogy ma én is a vádlottak padján ülnék – mondta lapunknak a tanú.