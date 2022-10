Tobak László a Lázi Polgárőrség Egyesület elnőke az „Év Polgárőre”, míg fia, Tobak Richárd a „Polgárőr Érdemkereszt” bronz fokozat kitüntetést vehette át Budapesten október 15-én, az október 23-ai ünnepség alkalmából, amelyet a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Dr. Rétvári Bence adott át.

A két elhivatott polgárőr a rendőrség munkáját mindig együttműködően, és példamutatóan segítik, szoros kapcsolatot ápolnak a Pannonhalma Rendőrőrs munkatársaival, és a település körzeti megbízottjával, Kocsis Zsolt rendőr zászlóssal, akivel rendőr-polgárőr járőrszolgálatot szoktak ellátni a területen.

A közös munka július 12-én is meghozta eredményét, amikor is Tobak Lászlót, az egyesület elnökét hívta fel egy helyi gazda, aki a kukoricásába aratási munkálatok során gyanús gépkocsit és több gyanús személyt látott. A polgárőr nem tétlenkedett, értesítette a rendőrséget és fiával azonnal a kukoricaföldre ment megfigyelni a járművet. Az események során a jó kapcsolatnak köszönhetően a szabadnapos Kocsis Zsoltot is informálta a helyi őr.

Fotó: police.hu

A polgárőrök, a segítségükre érkező körzeti megbízottal és helyszínre vonuló Tét és Pannonhalma Rendőrőrs egyenruhásaival együtt a kukoricásban egy 21 éves moldáv embercsempészt megfogtak, valamint 9 férfit találtak, akik sem személyazonosságukat, sem pedig magyarországi jogszerű tartózkodásukat nem tudták igazolni.

A kitüntetett polgárőrök 2022-ben ezen intézkedés mellett több bűncselekmény – kerékpárlopás, szándékos rongálás, gyújtogatás – felderítésében, valamint a településen végrehajtott rendőri akció helyszínbiztosításban is segítséget nyújtottak.

Amikor a polgárőrök szorgalma és lelkesedése a rendőrök szakértelmével párosul, akkor úgy tűnik nincs lehetetlen feladat Láziban.