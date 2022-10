A baleset okozója az ütközés után megállás és segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. A bűncselekmény többéves büntetést vonhat maga után.

A gázolással gyanúsított 39 éves férfit a rendőrök forró nyomon – a főúton talált alkatrészdarabok és a kamerafelvételek alapján – elfogták.

Szomorú tény: idén már két tucathoz közelítenek azok a sérüléssel végződött, Győr-Moson-Sopron megyei balesetek, amikor az autós segítségnyújtás nélkül hajtott el.

Augusztusban és szeptemberben is több hasonló eset történt térsé­günkben.

Köztéri kamerák miatt buknak le

A cserbenhagyásos esetek száma jelentősen nőtt az elmúlt évekhez képest a megyében. A sofőrök többsége ilyenkor azzal a tévhittel hajt tovább, hogy senki nem látta, ahogy elütötték a gyalogost vagy elsodorták a kerékpárost.

Nem számolnak azonban a több száz köztéri kamerával, amelyek behálózzák az utcákat, tereket, a szálak pedig a rendőrséghez vezetnek. Csak Győrben több mint 120 kamera áll a rendőrök rendelkezésére, hogy súlyos karambol esetén rövid időn belül elemezzék, mi okozta a balesetet.

Egész éjszaka, nyolc órán át feküdt magatehetetlenül az árokban az elütött börcsi férfi az 1-es főút mellett, Öttevény és Abda között. Fotó: Police.hu

Jó észben tartani

„Miután szembesülnek a következményekkel, a segítségnyújtást elmulasztó autósok többsége arra hivatkozik, hogy féltette a jogosítványát, ezért nem állt meg” – mondta el lapunknak Dömök Richárd rend­őr hadnagy, a Győri Rend­őrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának balesetvizsgálója. Számos esetben az alkoholfogyasztás is szerepet játszik a „jogosítványféltésben”. Akik azonban magukra hagynak egy sérültet, összességében sokkal rosszabbul járnak a bíróságon. Jó észben tartani: a segítségnyújtás elmulasztása sérülés okozása nélkül is akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető!

Tanulságos bőnyi eset

Az utóbbi hónapok egyik tanulságos esete is jól mutatja ezt. Bőnyön külföldi vendégmunkásokat szállító furgon sodort el egy bringázó kislányt. A diák földre került, az autóból többen is kiszálltak, ám rövid idő után megfordultak és végül magára hagyták a gyereket. Mindezt megörökítette egy kamera is.

„Ezt a példát azért érdemes körüljárni, mert a vendégmunkásokban először úgy tűnt, megvolt a segítségnyújtás szándéka, ám nem győződtek meg eléggé arról, hogy szenvedett-e sérüléseket a kislány. Ezért lényeges, hogy baleset után akkor se siessünk el a helyszínről, ha látszólag nem történt nagy baj. Ilyen szituációk­ban a KRESZ szerint is adatokat kell cserélniük a baleset résztvevői­nek. Ami ennél is fontosabb: egyértelműen meg kell bizonyosodni arról, hogy valóban nincs szükség mentőre” – mondta Dömök Richárd.

A furgon utasai sem ússzák meg a bíróságot

A bőnyi balesetnél nem csupán a sofőr felel majd segítségnyújtás elmulasztásáért a bíróságon, hanem az utasai is. Ők szintén látták a balesetet, sőt, többen kiszálltak a kocsiból, miután elesett a kislány. Mivel érdemben ők sem segítettek, az ügyészség vádat emelt a járműben utazók ellen is.