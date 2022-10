A Soproni Rendőrkapitányságra látogattak el 2022. október 20-án tanáraikkal a kópházi iskola kamaszai, ahol egy drogprevenciós foglalkozáson vettek részt. A kapitányság bűnmegelőzési szakemberei Rafai Zoltán rendőr alezredes és Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy változatos módszerekkel adtak felvilágosítást a témáról.

Rafai Zoltán interaktív előadásában többek között felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy nemcsak az illegális, hanem a legális drogok, mint az alkohol, cigaretta, energiaital is veszélyesek, ezeket is csak az előírások és a rájuk vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett lehet fogyasztani. Külön kitért, a fiatalok körében egyre népszerűbb, Elf Barra is. Ez egy folyadékkal előre feltöltött, akkumulátorral ellátott, eldobható elektromos cigaretta, amely különösen veszélyes, mert ismeretlen, bevizsgálatlan, és megbízhatatlan összetételű, valamint nagyon magas a nikotintartalma. Az előadást követően Babella-Lukács Katalin irányításával egy számítógépes vetélkedőn adhattak a diákok számot a megszerzett tudásukról, akik közül az első öt helyezettet egy kis ajándékkal is jutalmazták a szervezők.

A szakemberek bíznak abban, hogy a gyerekek megtanulták azt, hogy:

A legális kábítószerek is veszélyesek, ezért csak a szabályok szigorú betartásával lehet őket fogyasztani!

Az Elf Bar fogyasztása nemcsak egészségügyileg kockázatos, hanem törvénytelen is!

A kábítószerek okozta boldogság csak illúzió!

Problémáikat drogokkal nem lehet megoldani!

Olyan veszélyes kábítószerek is vannak, amelyek egyszeri kipróbálása is halált okozhat!

A függő ember csak a függőségének él, családját, barátait elhanyagolja, nincsenek életcéljai.

Egy kialakult függőséget már nagyon nehéz kikezelni.

Baj esetén egy felnőttől kell segítséget kérni!

A kábítószerekre mindig NEMET kell mondani!

A Soproni Rendőrkapitányság várja az iskolák jelentkezését a programra.