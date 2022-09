Az online átverések leggyakoribb esete, amikor valamilyen vonzó árú terméket megveszünk, de helyette valami egészen mást, vagy egyáltalán semmit sem kapunk.

Sajnos hetente több olyan feljelentés is érkezik a Soproni Rendőrkapitányságra, amiben a sértettek arról számolnak be, hogy magánszemélytől vásároltak valamit az interneten, aminek az árát a legtöbb esetben a megadott számlaszámra előre utalással ki is fizették. Az áru azonban több hét után se érkezett meg, az eladó pedig elérhetetlenné vált és nem küldött semmit, vagy valami értéktelen dolgot küldött helyette - kezdte az esetek ismertetését Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy a Soproni Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója.

Augusztus elején rendelt egy hangfalat egy soproni lakos az interneten az egyik népszerű adásvételi oldalról. Az eladóval csak ezen az oldalon tudta tartani a kapcsolatot, más elérhetőséget nem adott meg. Megegyeztek, hogy a kialkudott 66.500,- forintos vételárat a szállítással együtt, utánvéttel fizeti majd ki. A küldeményt az egyik csomagküldő cég automatájánál tudta átvenni az összeg kiegyenlítését követően. Mikor kivette a dobozt a tárhelyről már látta, hogy valami gyanús. Miután kibontotta abban 3 db csempe volt a hangfal helyett – ismertette az egyik esetet a szakember.

Nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, amikor magánszemélytől vásárolunk az interneten. Kevés támpont áll rendelkezésünkre, amely alapján el tudjuk dönteni, hogy megbízható-e az eladó. Mindenesetre van pár irányadó kritérium, amit mindenképpen érdemes követni. Például, ha egy termék feltűnően olcsó, vagy az eladó kizárólag előre utalás után hajlandó eladni a terméket az mindenképpen gyanús. Az is óvatosságra ad okot, ha az eladó nem tud részletes felvilágosítást adni a termékről, vagy csak a hirdetői oldalon lehet vele kapcsolatba lépni.

A legbiztonságosabb módja az ilyen vásárlásoknak, ha bármilyen fizetést megelőzően személyesen győződünk meg a kínált termékről. Amennyiben nem tudunk odamenni, keressünk egy ismerőst, aki helyettünk meg tudja azt nézni. Nézzünk utána az eladónak az interneten, és kérjünk tőle direkt elérhetőséget – osztotta meg tanácsait az őrnagy.