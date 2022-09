A vádirati szerint a betörésekkor 32 éves férfi jellemzően az ajtók befeszítését követően jutott be az ingatlanokba, de volt, ahol az üveget törte be, illetőleg olyan hely is, ahol az ablakpántot fűrészelte el. A kilenc helyről összesen 2.829.466 forint értékben tulajdonított el értéktárgyakat: építőipari gépeket, ékszereket, készpénzt, használati tárgyakat.

A bűncselekményeket társa követte el, aki időközben elhunyt.

A férfit az ügyészség nyolc rendbeli minősített lopással vádolja. Tetteiért vele szemben a halmazati szabályokra tekintettel hét és fél évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. A jelenleg is letartóztatásban lévő elkövetővel szemben az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy vele szemben a bíróság beismerés esetén három év börtönbüntetést szabjon ki.

Az érdemi döntést az ügyben várhatóan a Győri Járásbíróság hozza meg.