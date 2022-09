Rafai Zoltán interaktív előadásában többek között felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy nemcsak az illegális, hanem a legális drogok, mint az alkohol, cigaretta, energiaital is veszélyesek, ezeket is csak az előírások és a rájuk vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett lehet fogyasztani. Külön kitért a fiatalok körében egyre népszerűbb Elf Barra is. Ez egy folyadékkal előre feltöltött, akkumulátorral ellátott, eldobható elektromos cigaretta, amely különösen veszélyes, mert ismeretlen, bevizsgálatlan és megbízhatatlan összetételű, valamint nagyon magas nikotintartalmú. Egyetlen Elf Barba három- vagy akár tizenhat doboznyi cigarettának megfelelő mennyiségű nikotint sűrítettek. Magyarországon nemcsak a kereskedelme, de az Elf Bar birtoklása, külföldről saját célra történő rendelése is törvényellenes.

A szakemberek bíznak abban, hogy a gyerekek megtanulták, a legális kábítószerek is veszélyesek, csak a szabályok szigorú betartásával lehet azokat fogyasztani! Olyan veszélyes kábítószerek is vannak, amelyek egyszeri kipróbálása is halált okozhat! A kábítószerek okozta boldogság csak illúzió, a problémáinkat nem lehet drogokkal megoldani. A függő ember csak a függőségének él, családját, barátait elhanyagolja, nincsenek életcéljai. Egy kialakult függőséget már nagyon nehéz kikezelni. A kábítószerekre mindig nemet kell mondani, és baj esetén egy felnőttől segítséget kérni!

A Soproni Rendőrkapitányság várja az iskolák jelentkezését a programra.