Tavaly júliusban történt az eset, amikor a Dunánál, a Lovadi rétnél két ácsi férfi úgynevezett nyakzóhálóval igyekezett minél több halat kiemelni a vízből. Mint azt Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a sporthorgász- egyesületek megyei szövetségének ügyvezetője lapunknak elmondta, az eszköz tiltott, mivel ha egy hal beleakad, akkor összeszorítja a kopoltyúját és megfullad. A két férfi négy harcsát zsákmányolt összesen 19,86 kiló súlyban, valamint keszegeket.

Az ügyből – mint az orvhalászatból mindig – rendőrségi ügy lett, ugyanis két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő vétségnek számít. A Komáromi Járásbíróság idén május 30-án hozta meg a büntetővégzést, melyben a két fér- fi ellen – orvhalászat és lopás vétsége miatt – 1 év 6 hónap szabadságvesztést szabott ki, a büntetés végrehajtását há- rom év próbaidőre felfüggeszt- ve. Korábban hasonló ügyekben csak próbára bocsátás tör- tént, illetve pénzbírságot szabtak ki.

– Sajnos, időről időre előfordulnak orvhalászelfogások, tavaly összesen hét esetben sikerült lefülelni a tetteseket. Természetesen tudatában va- gyunk annak is, hogy jóval többen próbálkoznak. Minden eset a maga nemében különleges, mert rengeteg időbe kerül egy-egy orvhalászt, esetleg csoportot megfogni. Mindenhol más az eszköz, a módszer, nagy a terület, egyre óvatosabbak az elkövetők, de a sok apró mozaikból előbb-utóbb összeállnak a történetek és talán lassan a büntetés is közelít oda – mint azt a korábban megírt 1,5–2 milliós összegek mutatják, illetve a mostani ítélet –, hogy elrettentő erőt jelentsen az elkövetőknek – fogalmazott az ügyvezető. Hozzátette: – A halőri csoportunk létszámát sikerült növelni és az eszközellátottságunk is egyre jobb, köszönhetően a Mohosz pályázatainak. Emellett természetesen saját forrásból is folyamatosan fejlesztünk. Az egyre korszerűbb technika a szakmai- lag jól felkészült halőrökkel – még ha olykor sziszifuszi is a munka – mindig meghozza az eredményeket.