22.03 - Az egyik helyszínen tartózkodó édesapa tudósítása

"Kedd délután úgy döntöttünk kislányommal, hogy ovi után fagyizunk egyet, aztán átmegyünk az Erzsébet-kerti játszótérre. Nagyjából fél órája lehettünk ott, mikor a homokozóban ülve halk, egyre gyorsuló recsegésre lettem figyelmes. A hang irányába fordultam és a tőlem öt méterre lévő fa egyik ága indult meg. Pár másodperc alatt a nagyjából másfél tonnás ág a földön hevert" - kezdte Nánási Péter.

"Hihetetlen számomra, hogy se gyerek, se szülő nem volt éppen alatta. Pedig a létszám délutánonként a 150-200 főt is eléri. Hívtam a 112-t, a katasztrófa védelem öt perc alatt ott volt. Mondta az egyik tűzoltó, hogy látni még hasadást a fa törzsén függőlegesen és recseg is, vagyis bármikor megindulhat a maradék is, ami még nagyobb is, mint ami kiszakadt" - zárta szavait a soproni apuka.

A tűzoltók mindenkit kiküldtek a fa 30 méteres körzetéből és lezárták a játszóteret.