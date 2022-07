Márpedig épp ilyenkor nem maradhatunk a négy fal között, hiszen a nyári kikapcsolódásra, töltekezésre testünknek-lelkünknek is szüksége van. De vajon tehetünk valamit azért, hogy minimalizáljuk egy baleset előfordulásának lehetőségét?

Írásunkban bemutatjuk hazánk legveszélyesebb útszakaszait, és tippeket adunk arra is, milyen lehetőségeink vannak, hogy magunkat és szeretteinket nagyobb biztonságban tudhassuk.

Az idő pénz – vagy inkább élet?

Modern emberként szinte állandóan rohanunk. A huszonnégy óra rendszerint kevés mindahhoz, amit egyetlen napba bele akarunk zsúfolni, utazással, közlekedéssel pedig végképp nem szeretnénk az időnket tölteni. Ahogy felgyorsult az életünk, úgy gyorsultak fel a gépjárműveink is.

Nem nehéz belátni: ez egy öngerjesztő folyamat. Az egyre gyorsabb tempó egyre nagyobb feszültséggel jár, ami pedig leterheli az idegrendszerünket és elfáradunk. A mentális kimerültség aztán figyelmetlenséghez és lassú reakcióidőhöz vezet, aminek egyenes következménye a közlekedési baleset.

A közlekedési hatóságok statisztikái alapján a balesetek vezető oka még mindig a gyorshajtás, a sebességkorlátok túllépése – 2021-ben összesen 4339 ilyen eset történt, azaz közel 12 eset naponta.

Ezt követi az elsőbbségi jog meg nem adása (3600 esetszámmal). Ez megint csak abból fakad, hogy egyszerre vagyunk figyelmetlenek és türelmetlenek, és nehezen tudjuk kivárni, amíg autóstársunk az elsőbbségi jogán áthalad előttünk az úttesten. A harmadik helyen a kanyarodáskor elszenvedett balesetek, a negyedik helyen pedig a követési távolság be nem tartása állnak.

A hely szelleme – közutak, ahol mindennapos a baleset

A statisztikák azt is megmutatják fehéren-feketén, hogy vannak bizonyos útszakaszok, ahol a szokásosnál is gyorsabban szakad el a sofőrök cérnája. A listát a 4-es főút vezeti, ide kell a legtöbbször mentőt hívni, és sajnos a halálos balesetek száma is itt a legmagasabb.

A másik két dobogós helyet pedig két hazai autópálya foglalja el: az M1-es és az M3-as. Ez azért is sajnálatos, mert az autópályák rendszerint sokkal biztonságosabbak az alacsonyabb rendű közutakhoz viszonyítva, hiszen itt nincs közvetlen szembeforgalom, és az előzés is sokkal egyszerűbb.

Sajnos a hazai statisztikák cáfolják ezt a globális trendet. A közlekedési elemzők szerint ez elsősorban annak tudható be, hogy a hazai sztrádákon nem alkalmaznak olyan megoldásokat, amelyek elősegítik az azt használók biztonságát. Ilyenek például a megfelelően kialakított sávok, kritikus szakaszokon figyelemfelhívó eszközök. Amennyiben ezek meglennének, a feketelista feltehetően másként nézne ki.

Az M1-es a legveszélyesebb autópályánk

Forrás: Freepik

Persze fontos megemlíteni, hogy az M1-es autópálya leterheltsége is rendkívüli, hiszen ez a nyugati irányú fogalmunk kulcsszereplője: a Bécs-Budapest útvonalon nap mint nap több százezer jármű dübörög át. Emellett ez egyben a IV. Számú Helsinki folyosó is, valamint az E60 transzeurópai út egyik szakasza.

Az M1-en tavaly 117 baleset történt, azaz átlagosan hetente több mint kettő. Sajnos rendszeresek a tömeges balesetek is: a szalagkorlátnak ütközött autó mögött már nem tudnak megállni az őt követő járművek.

A tranzitforgalmat sem kímélik a sajnálatos esetek: legutóbb Hegyeshalomnál egy kigyulladt és lángba borult kamion miatt kellett forgalomelterelést végezni. Közben a túloldalon a bámészkodók miatt történt torlódás, és a feltorlódott kocsisorban történt súlyos baleset.

Szintén itt történt az ország egyik legnagyobb tragédiája tavaly: négy jármű ütközött össze a Győr felé vezető oldalon, amikor egy kisbusz belerohant egy teherautóba. A kisbuszban öten utaztak, és sajnos mindannyian életüket vesztették.

Szintén az M1-esen esett meg Lébény térségében, hogy aszfaltozási munkák miatt vezettek be korlátozásokat, ezért megtorpant a kocsisor. Az útfigyelő kamerán tisztán látszik, hogy az autósok figyelmesen, lassan, egymásra is ügyelve, vészvillogóval haladtak, amikor a belső sávban feltűnt egy román rendszámú autó, és fékezés nélkül belerohant a kocsisorba. Összesen 3 autót zúzott rommá úgy, hogy a becsapódást elnyelő egyik autó fejre állt.

Sokan azonnal kipattantak a járműveikből, hogy a bent rekedtek segítségére siessenek, és a lábára állították a felborult járművet, de a benne utazókat a Katasztrófavédelem tudta csak kiszabadítani, és súlyos sérülésekkel kerültek kórházba.

A magyar autósok “leleményessége” szintén lenyűgöző, és komoly veszélyforrást is jelent. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tette közzé azt az útfigyelő kamera által rögzített videót, amelyen egy utas az autópálya leállósávjában rollerezik, a külső sávban dübörgő, sűrű kamionforgalom mellett.

A rolleres feltételezhetően egy baleset okozta torlódás miatt vesztette el a türelmét, és szállt át autójából egy e-rollerre. Mire az útellenőr – aki a műszaki mentésben vett részt – számon kérhette volna, már elhagyta az autópályát, és az 1-es főúton folytatta az egyébként életveszélyes, mások épségét is veszélyeztető útját.

A biztonságért tegyünk meg mindent, amit csak lehet

Forrás: Freepik

A fenti balesetek mindegyike elkerülhető lett volna, ha a sofőr arra figyel, amit csinál, azaz a vezetésre, a forgalomra, az úttestre. Hogy ez mennyire nem egyértelmű sokaknak, az sajnos látszik a statisztikai adatokon, és ezen nagyon nehéz változtatni.

Győr-Moson-Sopron megyében éppen ezért elrettentő táblákkal igyekeznek felhívni a közlekedők figyelmét a szabályok betartására. A figyelemfelkeltő plakátok “sokkolni” próbálnak, azaz tulajdonképpen felébreszteni az autósokat, például egy hatalmas, démoni kaszás fenyegető képével.

Persze akinek fontos a saját és családja biztonsága, az már jó előre gondoskodik arról, hogy bármi is történjen vele, legalább anyagi segítséget igénybe lehessen venni. A balesetbiztosítások éppen erre valók: akkor jönnek jól, amikor baj van. Így akkor sem maradunk pénz nélkül, ha például egy hosszabban tartó rehabilitáció miatt ki kell maradnunk a munkából. Rengeteg konstrukció elérhető, többek között egészségbiztosítással is kombinálhatjuk, mindenképpen érdemes a részletekért ingyenes tanácsadást igénybe venni.

Tudjuk jól, hogy a pénz nem minden. Ugyanakkor azt sem kell magyarázni, hogy a mai felgyorsult világban anyagi biztosítékok nélkül bizony nagyon nehéz valódi biztonságban tudni magunkat és szeretteinket. Legyünk körültekintőek tehát a közutakon, de a jövőnk tekintetében is.