Karambol pár perc után

„Alig pár perce utaztam a 18 válogatott sportolót szállító kisbuszon, amikor megtörtént a baj” – idézte fel a történteket lapunk érdeklődésére Szomszéd Máté, a GYAC parasportolója.

„Nemzetközi versenyre tartottunk a csehországi Olmützbe. Annyi időm volt a felszállás után, hogy köszöntem a társaimnak, s elhelyezkedtem a hátsó sorban. Az edzőmnek küldtem épp üzenetet, amikor kiáltozást hallottam. Felnéztem, majd tisztában voltam vele: nem tudjuk elkerülni az ütközést. A jó lábammal és a kezeimmel próbáltam magam kitámasztani ütközéskor. A sofőrünk 40–50 kilométer per órás sebességre fékezte a járművet. Ennyivel mentünk az előttünk lévő teherautónak, amely emlékeim szerint gyakorlatilag megállt a zsúfolt autópályán” – mondta a dobóatléta, aki egy vonatbalesetben vesztette el az egyik lábát.

Törés, agyrázkódás

„A karambol utáni pillanatokat nem kívánom senkinek. Mindenki rémült volt a buszon, a mellettem ülő lánynak beszorult a lába. Hiába siettünk a segítségére, csak nehézségek árán tudtuk kiszabadítani. A parasportolók többségét jobban megérinti bármilyen baleset, hisz szinte mindegyikünk a testén viseli egy korábbi szerencsétlenség nyomát – folytatta Szomszéd Máté.

A győri Szomszéd Máté három dobószámban (gerely, diszkosz, súlylökés) indult volna a csehországi versenyen. Fotó: GYAC

– A sportoló énünk az adrenalin hatására ugyanakkor rögtön dolgozott bennünk. Felvetődött, hogy a baleset után másik kisbusszal folytassuk az utunkat Olmützbe. Ebben szerepet játszott az is, hogy a paraatléták számára kevés versenyt rendeznek, így mindannyian sajnáltuk volna az elvesztett esélyt. Közben megérkeztek a mentők, hat-hét társamnál felmerült a törés gyanúja – ezek közül az egyik be is igazolódott –, agyrázkódástól szintén tartottunk. Most már józan ésszel azt mondom: jól döntött a csapatvezetőnk, hogy nem engedte, hogy továbbutazzunk a versenyre egy másik busszal” – zárta szavait Szomszéd Máté, aki ezúton is köszöni a mentők, a rendőrök és az autómentők gyors segítségét.

Napi 100 ezer jármű

A közlekedési szakemberek szerint az M1-esen jelenleg naponta több mint 100 ezren közlekednek. Becslések szerint ez a szám három éve „még csak” napi 75–80 ezer jármű volt, vagyis a növekedés jelentős. Az elmúlt hónapokban történt súlyos karambolok ráirányították a figyelmet az M1-es autópálya bővítésének szükségességére.