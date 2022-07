A Győri Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta abban az ügyben, amelyben egy férfi néhány nap különbséggel brutálisan megverte két ismerősét - írja közleményében az Ügyészség.

Az ítélet szerint az ittas férfi március 12-én összeveszett a szintén ittas barátjával. A vitának az volt az oka, hogy a barát nem a kapun ment be, hanem a kerítésen mászott be a férfi tatabányai telkére. A férfi ezért mérges lett, és egy fejszenyéllel, közepes erővel kétszer megütötte a barátja fejét, majd a mellkasát és a sípcsontját is. A bántalmazott férfi koponyacsonttörést, agyállományi vérzést szenvedett el, amelyek életveszélyes sérülések voltak.

A férfi aztán március 27-én egy másik barátjával italozott a tatabányai telken. Az ittas barát engedély nélkül elvitte a férfi autóját, amit hamarosan össze is tört. Visszament a telekre, elmondta a férfinak, hogy mi történt az autójával, aki ezen felháborodott. Többször ököllel megütötte a barátja arcát, majd ugyanazzal a fejszenyéllel, közepes erővel mindkét lábszárát megütötte. Az ütésektől a férfi hanyatt esett, feje a talajhoz csapódott. Az esés miatt a sértettnél koponyaűri vérzés, traumás agyvizenyő alakult ki. Kórházba szállították, de néhány nap múlva meghalt.

Halálában a bántalmazáson kívül szerepet játszott egy korábbi balesete folytán kialakult agylágyulása, illetve intravénás drogfogyasztása is. A Tatabányai Törvényszék a június 29-én kihirdetett ítéletében a férfit halált okozó testi sértés bűntette és életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 5 év 6 hónap börtönbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. A férfit előkészítő ülésen ítélték el, mert bűnösségét elismerte, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a férfi és védője enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiszabott büntetés szükséges.

Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.