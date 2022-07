Rongálás vétség és súlyos testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik nyomozás a Pápai Rendőrkapitányságon egy 51 éves helyi lakossal szemben. A férfi július első napjaiban az egyik pápai társasház falára festékszóróval trágár feliratot festett fel, majd két nappal később köveket dobott be a szállóként működő épület egyik nyitott ablakán.

A kövekkel három személyt is eltalált, akik mindannyian megsérültek. Az elkövetőt a rendőrök gyanúsítottként kihallgatták, melynek alkalmával beismerő vallomást tett. Cselekményét azzal indokolta, hogy a szállóban élők hangoskodása miatt rendszeresen nem tudott az éjszakás műszak után pihenni, ezért mérgében összefirkálta a ház falát, majd pár nap múlva a köveket is dühében dobálta be az ablakon.