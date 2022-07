Immár hagyománnyá vált a bűnmegelőzési tábor, amit nyaranta tartanak a kapitányság bűnmegelőzési szakemberei; Rafai Zoltán szenior rendőr alezredes és Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy. Az idei turnus július 4-től 8-ig tartott, amin harminc felső tagozatos tanuló és öt középiskolás vehetett részt a BM Klubban. A tábor változatos programjai is hozzájárulnak rendkívüli népszerűségéhez, ugyanis a kiírást követő második hétre már be is telt a létszám. A mostani táborban a gyerekek több élménypedagógiai játékkal is megismerkedhettek.

Volt, amikor a táborozóknak a képzeletbeli Alcatraz börtönből kellett egymás segítségével kiszabadulniuk, vagy azt kellett megoldaniuk, hogy több labda egyszerre maradjon a levegőben, de volt olyan is, amikor egy újonnan felfedezett bolygón kellett a túléléshez szükséges életfeltételeket megteremteniük. Az egyik napon egy szabadulójáték segítségével kellett a bajba jutott „Gordon” mackót a világháló fogságából kiszabadítaniuk, míg egy másikon az úgynevezett részeg szemüveg segítségével tapasztalhatták meg az alkoholos állapot negatív hatásait.