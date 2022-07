Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden nagy erőkkel vonult ki a TEK és a rendőrség egy családi házhoz Rajkán.

Az ORFK-t kerestük az üggyel kapcsolatban, ők akkor későbbre ígértek tájékoztatást.

Közben a szlovák rendőrség a Facebook oldalán osztotta meg, hogy kedden és szerdán a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) a magyar Nemzeti Nyomozó Iroda (NNNI) és az osztrák (az Alsó-Ausztriai Regionális Bűnügyi Osztály Kábítószer Bűnügyi Osztálya - Landeskriminalamt Niederösterreich) szoros együttműködésben hajtotta végre a Parkettás (Parketár) akciót.

A NAKA rendőrei 7 személyt vettek őrizetbe Szlovákiában. Hét házkutatást tartottak és 11 másik helyiséget vizsgáltak át.

Az akció során több mint 250 ezer euró értékű kábítószert és pszichotróp anyagokat, valamint több mint 300 ezer euró készpénzt, gépjárműveket, elektronikus adathordozókat és távközlési eszközöket foglaltak le. A magyar rendőrség (NNNI) két házkutatást tartott Magyarországon. Az osztrák rendőrség négy személyt őrizetbe vett és három házkutatást tartott - közölték.

Sajtóértesülések szerint, Rajkán a népszerű MMA-harcos, Ilja Škondrič testvérét vették őrizetbe. A letartóztatásról a pluska.sk videót is közölt.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) 16 személy ellen indított büntetőeljárást bűnszövetkezet létrehozása és támogatása, valamint kábítószer előállítása, birtoklása és kereskedelme miatt. Hozzátették, mivel folytatódik az előkészítő eljárás, ezért további tájékoztatást egyelőre nem adhatnak.

Közben több helyen megjelent, hogy a házkutatások során fegyverarzenált, köztük olyat is találtak, amivel akár egy tankot vagy repülőt is el lehet pusztítani. Ezeket a híreket a szlovák rendőrség cáfolta, sőt egyenesen hülyeségnek nevezte. Bejegyzésükben határozottan leszögezték, hogy szlovák területen semmiféle fegyvert nem találtak. Kiemelték, hogy a magyar rendőrség is megerősítette, hogy a fegyverkereskedelemről szóló híresztelések valótlanok. Hozzátették, az ilyen hamis hírek alkalmasak a lakosság megzavarására.