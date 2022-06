Támogatásokkal, fiktív számlákkal és hitelekkel csaknem négymilliárd forintot csalt egy budapesti bűnszervezet. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hatot őrizetbe vettek, majd letartóztattak - közölte Mészáros Gábor, a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság sajtóreferense.

A bűnbanda profilja folyamatosan bővült: eleinte számlagyárat működtettek, majd ezzel párhuzamosan az őrzésvédelem területén kezdtek el tevékenykedni. A munkavállalók után járulékokat, a vagyonvédelmi szolgáltatás után áfát nem fizettek. Valótlan adatokkal, hamis iratokkal támogatásból és hitelből származó pénzekre is sikerült rátenniük a kezüket. Összesen 3,7 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

A nyugat-dunántúli nyomozók Budapesten és további öt megyében, hetven helyszínen tartottak házkutatásokat. Nagy értékű autókat, több száz millió forint készpénzt foglaltak, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak mintegy 1,7 milliárd forint értékben. A nyomozás eredményeképp egymilliárd forint jogtalanul igényelt hitelösszeg kiutalását is sikerült megakadályozni.

A bűnszervezet irányítóját az akció napján a hegyeshalmi határnál a MERKUR bevetési egység fogta el. Társai megpróbálták a bizonyítékokat elrejteni, ám a kutatásokon a nyomozók kiszúrták az erkélyre kicsúsztatott laptopot és az alsónadrágban eldugott mobiltelefont is.

A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folyik. A szervezet más ügyben is gyanúsított irányítói most akár 20 évet is kaphatnak - közölte a sajtóreferens.