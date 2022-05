Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság idén is alkotói pályázatot hirdetett az óvodások és iskolások részére. Az alkotások témája idén is a tűzvédelem, a tűzoltói hivatás ábrázolása volt.

Idén rekordszámú, több mint háromszázötven alkotás érkezett, amelyeket bíráló bizottság tekintett meg és zsűrizett, a bizottság elnöke Gecsei Kolos mesterpedagógus volt.

A megyei alkotói pályázat védnöke Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató, aki egyben a megyei tűzmegelőzési bizottság elnöke is. A dandártábornok adta át a gyerekeknek a díjakat, és beszédében örömét fejezte ki, hogy évről-évre egyre többen vesznek részt az alkotói pályázaton, ahol nem csak rajzok, kézműves alkotások, hanem versek, prózák is ábrázolják a tűzoltói munkát, a tűzmegelőzés fontosságát. Idén a középiskolások is több alkotással indultak, a Győri Szakképzési Centrum Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikuma és Kollégiuma diákjai pedig a grafikák mellett egy kisfilmet is készítettek, amelyben zenés (rap) formában méltatják a tűzoltók munkáját.

