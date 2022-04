Az ismert információk alapján a jövőben súlyosabb szankciókra és magasabb összegű pénzbírságokra számíthatnak azok, akik megszegik a közúti közlekedés szabályait (már a bírságok minimális összegeit is magasabban állapítják meg).

Emellett súlyos jogsértés elkövetése esetén a rendszám is hamarabb lekerülhet a gépkocsikról és a motorkerékpárokról.

Szigorúbban szeretnének eljárni az illegális autótuning ellen is. Az erre vonatkozó szabályok már az ezredforduló idején sem voltak túl engedékenyek. Akit például ilyen gépkocsival értek tetten, azt azonnal műszaki járművizsgáló állomásra kísérték, és amennyiben a jogsértés beigazolódott, a rendszámot levették, és az autó egyetlen métert sem mehetett tovább a saját kerekein. Aki a jövőben illegális utcai versenyen vesz részt, brutális zajszennyezést okoz, illetve szándékosan robbanási zajokat idéz elő, annak járművét – egyéb büntetés mellett – 72 órára elkobozzák.

Ausztriában a jármű végleges elkobzásának a lehetőségét is meg kívánják teremteni. Erre számíthat például az extrém gyorshajtás elkövetője is, amennyiben nem első alkalommal lépi túl jelentős mértékben a sebességhatárt (például 130 km/h helyett 250 km/h- val vagy annál gyorsabban halad). Információink szerint az osztrák szakemberek jelenleg is a részletek kidolgozásán dolgoznak, és a nyár végéig szeretnék az új előírásokat véglegesíteni.