Két embert ütött el egy vonat Nickelsdorf (Miklósfalva) közelében kedd délután. A baleset egyik áldozata a helyszínen meghalt, a másik könnyebben megsérült- írja a burgenland.orf.at.

A lap arról számolt be, az oszták vasút, az ÖBB tájékoztatására hivatkozva, hogy a baleset kedden délután, nem sokkal fél három után történt. Mint írák, a két embert a Győrből Bécsbe tartó vonat ütötte el. A lap szerint a baleset közvetlenül az osztrák-magyar határnál történt, lehet, hogy még magyar területen, de csak a határon túl állt meg a szerelvény. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a mentésben részt vett a rendőrség, a tűzoltóság és a vasúttársaság munkatársai is. A baleset körülményeit, és azt még vizsgálják, hogy a két ember miért volt a vágányok mellett.

Parndorf és Hegyeshalom között vonatpótló járatok közlekednek.