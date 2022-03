A pénzügyőrök rendszeresen ellenőrzik, hogy az autószervizek és autóalkatrész-forgalmazók jogtiszta szoftvereket használnak-e a munkájukhoz. Legutóbb egy Győr-Moson-Sopron megyei, autóalkatrészek forgalmazásával is foglalkozó autószerelő műhelynél vizsgálódtak. A tulajdonos az ellenőrzés megkezdésekor letagadta, hogy bármilyen illegális szoftvert használnának. A műhely átvizsgálásakor azonban egy íróasztal fiókjaiban egy laptopot, cd-ket és egy autódiagnosztikai eszközt találtak.

Az ellenőrzést a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesületének (JAF) munkatársa is segítette. A laptopot és a cd-ket átvizsgálták, azokon összesen hét olyan szoftvert találtak, melyek után nem fizették meg a jogdíjat.

A pénzügyőrök az illegális autódiagnosztikai szoftvereket tartalmazó laptopot és négy cd-lemezt, továbbá a hamis autódiagnosztikai eszközt lefoglalták. Az autószerviz a szoftverek jogosulatlan használatával és a hamis eszközzel becslés alapján hárommillió forint kárt okozott a jogtulajdonosoknak. A NAV szerzői jogok, valamint iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntetőeljárást.

A hamisított autóalkatrészek és autódiagnosztikai eszközök kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem közlekedésbiztonsági kockázatot is jelenthetnek, ezért a jövőben is várhatók hasonló ellenőrzések.

Az autódiagnosztikai eszközöket a gépjárművekhez csatlakoztatva olvasni és törölni lehet a hibakódokat, adatokat lehet felvinni a rendszerbe, vezérlőket lehet aktiválni, kimenetteszteket lehet megjeleníteni, valamint programozásokat lehet rajtuk keresztül elvégezni. Bevizsgálás nélkül ezek a készülékek megbízhatatlanok lehetnek, pontatlan, félrevezető adatokat szolgáltathatnak, ami veszélybe sodorhatja az autó utasait, és más autósokat is - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága.