A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség vádirata szerint a román állampolgárságú férfi az M1-es autópályán ittas állapota miatt a forgalmi sávok és a leállósáv között kiszámíthatatlanul közlekedett, lehajtott a füves területre is, illetőleg a szalagkorlátnak ütközött. Az ütközés során a szalagkorlátban is és a kamionban is anyagi kár keletkezett, azonban a férfi folytatta az útját. A férfi a bűncselekmény elkövetését elismerte.



A Mosonmagyaróvári Járásbíróság büntetővégzésében bűnösnek mondta ki a férfit a terhére rótt bűncselekményben, és vele szemben 640.000 forint pénzbüntetést szabott ki, valamint két év nyolc hónapra eltiltotta a közúti járművek vezetésétől.



A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség a büntetővégzéssel szemben - súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazása érdekében - tárgyalás tartását kérte - közölte dr. Takács Péter, főügyész.