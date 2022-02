A jó idő beköszöntével egyre többen veszik elő a bicikliket, ugyanakkor a kerékpáros közlekedés sok veszélyt rejt magában.

- A kerékpározás nem éppen veszélytelen üzem, mindent meg kell annak érdekében tennünk, hogy a tekerésből mind a bicikli, mind a biciklis épségben érkezzen haza. Az egyik legfontosabb, hogy a kerékpár műszakilag kifogástalan legyen. Tartsuk rendszeresen karban és győződjünk meg használata előtt, hogy a KRESZ által előírt kötelező tartozékok – könnyen kezelhető és megbízható kormány, két egymástól függetlenül működtethető fék, csengő, első fehér lámpa, hátsó piros lámpa, elöl fehér, hátul piros színű fényvisszaverő, az első kerékre szerelt 2 db küllőprizma – hiánytalanul megvannak. Bár a kerékpár használatához nincs szükség jogosítványra, a forgalomban való biztonságos közlekedéshez a szabályok ismerete elengedhetetlen – mondta el Kovács József rendőr alezredes a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőhelyettese.

- Február 19-én történt Sopronban egy könnyű sérüléssel végződő kerékpáros baleset, ahol a gépjárművezető éberségének köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. A kora délutáni órákban egy gyermek kerékpározott a Bánfalvi úton a Hajnal tér irányából a Lomb utca felé. Mögötte bicikliző édesapja felszólította, hogy mielőtt balra kanyarodik álljon meg, azonban ennek a gyermek nem tett eleget, és hirtelen irányváltással áthajtott a a jobb oldali sávba, ahol a vele ellentétes irányban, szabályosan közlekedő autó nekiütközött. A sofőr szerencsére időben észlelte a biciklistát, vészfékezett és jobbra kormányzott, így csak meglökte a gyermeket, aki biciklijével az úttestre esett – ismertette az esetet az alezredes.

- A kerékpározás során vannak kötelező szabályok, amelyeket be kell tartanunk, de saját biztonságunkat számos egyéb módon is tudjuk növelni. Többek között azt tudom tanácsolni, hogy balra kanyarodásnál – lakott területen belül is, főként kezdő, bizonytalan biciklista esetén – szálljunk le a kerékpárról, és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – menjünk át az úttesten. Menet közben ne csak a közvetlenül előttünk lévő útszakaszra koncentráljunk, hanem tekintsünk előrébb, figyeljük a potenciális veszélyforrást jelentő helyzetekre, a gyalogosokra, úthibákra, az úttest szélén parkoló autókra, a forgalom ritmusára. Legyünk mindig láthatóak, a láthatósági mellény viselése mindenütt ajánlott. Ha nagyméretű jármű, mondjuk egy busz vagy teherautó mögött haladunk, húzódjunk a jobb oldalra, hogy a kereszteződésből kihajtó járművezetők lássanak. Keressük a kontaktust közlekedési partnereinkkel, minden manőver előtt győződjünk meg arról, hogy észleltek-e - osztotta meg tanácsait Kovács József.