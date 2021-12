– Odafigyeltünk arra, hogy nehogy sérülést okozzunk az üvegtöréssel az ott állónak, ezért a szomszédos ablak üvegét ütöttük be, majd a két szárnyat kifeszítve kinyitottuk. Amire sikerült, meg is érkeztek a tűzoltó kollégák, akik azon keresztül, megfelelő védőfelszerelésben másztak be és hozták ki a teljesen magatehetetlen embert, akit kórházba szállítottak. Mindeközben információt kaptunk arról, hogy valószínűleg rajta kívül más nem tartózkodik az ingatlanban, de természetesen ezt a tűzoltókkal közösen le is ellenőriztük – vette át a szót az őrmester. Hozzátette, fontos, hogy a társszervekkel segítsék egymás munkáját, hogy minél gyorsabban tudjanak segíteni egy bajbajutotton.