– Őszintén sajnálom a történteket, és azt a mérhetetlen fájdalmat, veszteséget, amit okoztam Piroska családjának. Gyenge vagyok, mert megöltem azt a nőt, akit a legjobban szerettem, és azóta nem hagy nyugodni a lelkiismeretem. Mérhetetlenül megbántam, amit ezzel a gyermekemnek okoztam, elvettem tőle az édesanyját és magamat is, és most a szülei nélkül kell felnőnie. Tönkretettem az életét. Bocsánatot akarok kérni édesanyámtól is, aki nem gyilkosnak nevelt engem – mondta utolsó szó jogán, elcsukló hangon Cs. G. M. vádlott.