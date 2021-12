Tegnap Győrben több helyszínen hét települési és egy járási mentőcsapat tagjai gyűltek össze, és a gyakorlatok során többféle hasznos munkát is végeztek. Volt ahol árokkaszálási és tisztítási feladatokat, máshol árvízi védekezési feladatokat gyakoroltak, szivattyúzási ismereteiket is bemutatták, veszélyessé vált fákat gallyaztak le a Duna parton, valamint egy rossz állapotban lévő épület tetőcserepeit is lebontották és újrafóliázták. Az önkéntesek mellett a munkát közösségi szolgálatos diákok és a Győri Vízi Társulat munkatársai is segítették. Az önkéntesek közé több település polgármesterei is beálltak, hiszen fontosnak tartják, hogy falujukban baj esetén is jó példával járjanak elöl.