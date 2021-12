Az ügyészség közleményéből kiderült, a hölgy félelmében a szomszédhoz menekült, aki hívta a rendőrséget. A férfi eközben bement a házukba, ahonnan egy láncfűrésszel jött ki, amit beindítva azzal fenyegetőzött, hogy szétvágja vele édesanyját, és a szomszédot is kinyírja. A bekapcsolt láncfűrészt a kerítésen keresztül be is emelte a szomszédhoz, miközben a gázkart húzta. A férfi ezután a fűrészt letette, és a kerítésen keresztül bemászott a szomszédhoz, aki azonban kitessékelte az udvarról.