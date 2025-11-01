Mindenszentek napján a napsütésé lesz a főszerep

A Köpönyeg előrejelzése szerint Mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot.

Mindenszentekkor a napsütésé lesz a főszerep. Forrás: Shutterstock

Szombaton erre számíts a Kisalföldön

Szombaton a felhőzet és a köd feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél szombat napközben az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között, északkeleten pár fokkal 17 fok alatt, délen 22 fok felett várható.