3 órája

Továbbra sem tágít a vénasszonyok nyara, de este érhet meglepetés

Címkék#vasárnap#időjárás#Győr-Moson-Sopron

Mutatjuk mire számíthatunk, milyen lesz az időjárás Győrben és környékén vasárnap.

Kisalföld.hu

A napos, nyugodt szombat után mutatjuk milyen lesz az időjárás vasárnap Győrben és környékén: a HungaroMET előrejelzése szerint hajnalban Győr időjárása 11 fok körül alakul és egészen 17 fokig emelkedik napközben a hőmérséklet.

Időjárás vasárnap Győrben és környékén.
Tovább tart a vénasszonyok nyara, ilyen lesz az időjárás vasárnap Győrben és környékén. Forrás: Shutterstock

Időjárás vasárnap Győrben és környékén

Vasárnap hajnal

Nyugat felől fátyolfelhőzet érkezik, így a derült időt egyre több lesz a felhő az égen. Emellett az északnyugati, északi tájakon rétegfelhőzet is terjeszkedhet, valamint pára, helyenként köd is kialakulhat. Csapadék nem lesz. A délies szél enyhe lesz a Kisalföldön. Nagyjából 11 fok várható Győrben és környékén.

Vasárnap délelőtt

Az északi, északnyugati tájakon csak lassan vékonyodik, zsugorodik a rétegfelhőzet, egyre többfelé napos időre számíthatunk az esetleges pára és köd feloszlása után. Csapadék nem lesz délelőtt. A déli szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet 16 fok környékére emelkedik Győrben és környékén.

Vasárnap délután

Marad a fátyolfelhős és napos idő. A déli szél még tovább erősödhet 30 km/órával fújhat. 20 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála

Vasárnap este

Borult, felhős időre vált az esti égbolt, csapadék eshet Mosonmagyaróvár és Sopron térségében késő este. A déli szél továbbra is erős marad, közel 40 km/órás maximumokkal. Estére az idő lehűsül 13-16 fokra.

