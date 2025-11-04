Mutatjuk, milyen idő vár ránk kedden

Kedden az időjárás előrejelzés szerint a köd és rétegfelhőzet feloszlása után jellemzően napos idő várható többnyire kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 16 fok között alakul - írta a met.hu.

Napos időjárásban lesz részünk kedden. Forrás: Shutterstock

Győr időjárása

Időjárás Győrben: ilyen idő lesz november első hetén