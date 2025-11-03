november 3., hétfő

3 órája

Megérkeznek az újabb esőfelhők, mutatjuk milyen időnk lesz hétfőn

Nyugat felől beborul az ég hétfőn. Az időjárás Győr-Moson-Sopronban is változékony lesz, íme a részletek.

Kisalföld.hu

Délelőtt keleten is fokozatosan megvastagszik a felhőzet, majd délután nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken –írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. Az időjárás Győrben és környékén is változékony lesz, az élénk északnyugati szél főként a Dunántúlon megerősödhet.

Időjárás Győr eső szél előrejelzés hétfő
Időjárás Győr-Moson-Sopronban: Nyugat felől beborul az ég hétfőn, az élénk északnyugati szél főként a Dunántúlon megerősödik.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Változékony időjárás Győr-Moson-Sopronban

A csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okozhat esőt, záporesőt, a Tiszántúlt a déli órák környékén érheti el, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam. Az élénk északnyugati szél főként a Dunántúlon megerősödik, néhol - elsősorban a Bakonyban - viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között valószínű, a magasabb értékeket a kezdetben még kevésbé felhős keleti határvidéken mérhetjük.

A koponyeg hu időjárás előrejelzése szerint nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Estefelé nyugaton aztán csökkeni kezd a felhőzet. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 

10 és 15 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

