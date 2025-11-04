5 órája
Mutatjuk, milyen idő vár ránk szerdán
Mutatjuk, mire számíthatunk szerdán. Az alábbiakban a holnapi időjárás előrejelzés olvasható részletesen, megbízható forrásokból.
A holnapi időjárás előrejelzés szerint a rétegfelhők megszűnése után csak fátyolfelhők szűrik a napsütést, és ezekből eső nem fordul elő - írta a köpönyeg.hu.
Holnapi időjárás Győrben
Szerda hajnal: a hajnali órákban sűrű köd képződhet, párás, gyenge szeles idő lesz. A hőmérséklet 2 fok körül valószínű.
Szerda reggel: derült idő lesz, 12 fok körüli hőmérséklettel, és mérsékelt széllökéssel.
Szerda délután: folytatódik a derült idő, maximum 15 fokra számíthatunk szintén mérsékelt széllökéssel.
Szerda este: derült, 6 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk - számolt be róla a met.hu.
