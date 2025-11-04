Mutatjuk, milyen idő vár ránk szerdán

A holnapi időjárás előrejelzés szerint a rétegfelhők megszűnése után csak fátyolfelhők szűrik a napsütést, és ezekből eső nem fordul elő - írta a köpönyeg.hu.

Csapadékmentes lesz a holnapi időjárás. Forrás: Pixabay

Holnapi időjárás Győrben

Szerda hajnal: a hajnali órákban sűrű köd képződhet, párás, gyenge szeles idő lesz. A hőmérséklet 2 fok körül valószínű.

Szerda reggel: derült idő lesz, 12 fok körüli hőmérséklettel, és mérsékelt széllökéssel.

Szerda délután: folytatódik a derült idő, maximum 15 fokra számíthatunk szintén mérsékelt széllökéssel.

Szerda este: derült, 6 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk - számolt be róla a met.hu.

Videón is mutatjuk, milyen idő lesz holnap