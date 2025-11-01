november 1., szombat

Havazás, amire várunk

2 órája

Mikor eshet az első hó Győr-Moson-Sopronban? Ez az időpont valószínű

Címkék#havazás#Győr-Moson Sopron#hó

Az előrejelzések szerint a november enyhébb lesz, sok esővel, enyhe nappalokkal és kevés faggyal. de mikor jöhet az első hó? Megnéztük győri szakértőnk segítségével, mikor érkezett meg az elmúlt években Győr-Moson-Sopronba az első hó.

Kisalföld.hu

- A nyugatias áramlás miatt jóval melegebb van térségünkben az ezekben a napokban megszokottnál - kezdte elemzését Berecz Péter győri amatőr meteorológus, amikor az első hó várható megjelenéséről kérdeztük. - Október végén, november elején 13 fokos átlag hőmérsékletek szoktak lenni, helyette 19 fokot mérünk. Csütörtök reggel csak 15 fokig hűlt le ült le a hőmérő higanyszára, amit a szél kicsit kellemetlenebbé tett. De így is olyan volt, mint egy nyárias reggelen. Az előrejelzések szerint az október átlaghőmérséklet egy fokkal lesz melegebb a megszokottnál. Kellemesen meleg van időjárásunkban, miközben ezekben a napokban már havazni szokott; volt, hogy október végén, november elején az országban 25-30 centi hó esett.

Első hó Győr-Moson-Sopronban
Első hó Győr-Moson-Sopronban

Első hó Győr-Moson-Sopronban

Berecz Péter győri amatőr meteorológus segítségével megnéztük, hogy mikor esett le az elmúlt évekből az első hó Győrben. Az elmúlt 10 évre visszamenőleg ez november 20-25-én, illetve 28-án történt meg a megtöbbször. Elmondható, hogy az első havazás térségünkben általában november utolsó hetében volt.

Tavaly, 2024-ben november 21-én hullott az első hó: november 22-én reggel két centimétert mértek a műszerek. A friss csapadék gyorsan elolvadt. Persze magasabb helyeken a kőszegi-hegységben akár október végén, november elején is esett már hó. Az évtizedek során egyre inkább tolódik ki az első hó megjelenése, és nem ritka, hogy december elején láthatunk csak havat - akár egy hónappal később is mint, évtizedekkel korábban.

 

