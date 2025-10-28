Időjárás
1 órája
Virágzik a vadgesztenye Sopronban - Olvasói felvétel
Olvasónk küldte a különös fotót.
Virágzik a vadgesztenye, de csak egy ágon olvasónk fáján. Már nincs rajta termés és levél sem, mind lehullott megadva magát a közelítő tél szorításának. Csak egyetlen virág dacol még októberben is az elmúlással.
