A nyolcadik legmelegebb szeptember volt az idei

Szeptemberben még a rövid nadrág és póló is előkerült, szokatlanul meleg volt, főleg a hónap első felében. Nemrég elárultuk olvasóinknak milyen idő várható a héten, és azt is megírtuk hogy az őszi szünet idején mire számíthatunk.

Melegebb volt a szeptember az átlagosnál. Fotó: MW

Szeptember kevés esővel

Az év kilencedik hónapjáról készített elemzésben azt írta a HungaroMet közösségi oldalán, hogy

a hónap középhőmérséklete országos átlagban 18,28 Celsius-fok volt,

ami 2,24 fokkal meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát,

ezzel az értékkel a nyolcadik legmelegebb volt az idei szeptember a 20. század kezdete óta

17,5-18 fok volt átlagban a Kisalföldön, még ez az érték is melegebbnek számít az átlagosnál. Forrás: HungaroMet közösségi oldala

A szeptember havi csapadék országos átlagban