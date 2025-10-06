1 órája
A nyolcadik legmelegebb szeptember volt az idei
A nyolcadik legmelegebb volt az idei szeptember a 20. század kezdete óta. A mostani szeptember 2,24 fokkal volt melegebb sokévi átlagnál a HungaroMet elemzése szerint.
A nagy szárazság a Balaton vizének sem kedvezett, októberre 66 cm-re apadt a tó vízszintje.
Forrás: MTI
Fotó: Varga György
Szeptemberben még a rövid nadrág és póló is előkerült, szokatlanul meleg volt, főleg a hónap első felében. Nemrég elárultuk olvasóinknak milyen idő várható a héten, és azt is megírtuk hogy az őszi szünet idején mire számíthatunk.
Szeptember kevés esővel
Az év kilencedik hónapjáról készített elemzésben azt írta a HungaroMet közösségi oldalán, hogy
- a hónap középhőmérséklete országos átlagban 18,28 Celsius-fok volt,
- ami 2,24 fokkal meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát,
- ezzel az értékkel a nyolcadik legmelegebb volt az idei szeptember a 20. század kezdete óta
A szeptember havi csapadék országos átlagban
40,7 milliméter volt, ami 31 százalékkal marad el az 1991-2020-as évek 59,1 milliméteres átlagától.
A havi csapadékmennyiségben jelentős különbségek alakultak ki az egyes országrészek között. A csapadékosabb Őrségben vagy Bükkben 90-100 milliméter körül alakult a szeptemberi csapadék, míg a legszárazabb Dél-Alföldön és a Mecsek környékén csak 10 milliméter körüli havi esőt mértek.
Nagy a szárazság, bajban a Balaton?
A szárazság miatt a Balaton vízállása vasárnap reggelre 66 centiméterre csökkent, már szinte sétálni lehet benne. Ez az érték aggodalomra ad okot, ugyanis a 66 centiméter a maximálisan szabályozott vízszintnek mindössze a fele, és az apadás tovább folytatódik. Szeptember 21-én még 71 centimétert mértek, azóta 5 centiméterrel csökkent a tó vízszintje, és a szakemberek szerint a folyamatnak még közel sincs vége. A további részletekről a Bors cikkében olvashatnak.