október 7., kedd

Amália névnap

10°
+14
+6
28 perce

Szél, eső és nap is juthat a Kisalföldre kedden

Címkék#zápor#Kisalföld#Dunántúl

Mutatjuk milyen idő várható kedden Győr-Moson-Sopronban. Változékony időjárásban lesz részünk.

Kisalföld.hu

A koponyeg.hu előrejelzése szerint nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. 

szél
Eső, szél és napsütés, változékony időre számíthatunk kedden. Forrás: Shutterstock

Változékony időjárás esővel széllel és napsütéssel Győr-Moson-Sopronban

Kedd hajnalra a szélcsendes, derült helyeken foltokban pára, köd képződik. Napközben gomolyfelhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, az ország legnagyobb részén többórás napsütés valószínű. Futó zápor továbbra is előfordulhat.

Az északnyugati, északi szél napközben nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős széllökés is lehet, éjszaka gyengébb lesz a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 14 és 19 fok között várható.

 

