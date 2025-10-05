Ilyen lesz az idő október 23-án és az őszi szünetben

Ezekben a napokban még mindig az északra elterülő anticiklon, illetve a magassági hidegörvény alakítja időjárásunkat, ennek következménye az, hogy nagyrészt változóan felhős az ég felettünk, de a délnyugaton voltak egész nap borult vidékek kisebb eső délnyugaton, záporok a keleti országrészben előfordultak a hőmérséklet délután és hajnalban is a megszokottnál alacsonyabban alakult, főleg délnyugaton és északkeleten volt hűvös az idő. Vajon így marad az időjárás október 23-ra is? Ne feledjük, két és fél hét, és máris itt az őszi szünet!

Október 23-án nem lesz fagy sem nagyon hideg

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön Győrben legfeljebb 19 fok lehet, a leghidegebb hajnali órákban pedig 8 fokra süllyedhet a hőmérő higanyszála. Másnap, 24-én, maximum 16, minimum 7 fok lehet, majd az őszi szünet hetében szépen lassan egyre hűvösebb lesz. Ám ez nem jelent kemény téli fagyot. A mostani előrejelzések szerint a hőmérséklet 14 és 16 fok között lesz a legmelegebb órákban, 7 fok körül hajnalban. vagyis hűvösebb őszi időre készülhetünk, de még nem lesz kellemetlen hideg. fagy nem várható.