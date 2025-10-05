október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Már csak bő két hét

3 órája

Ilyen lesz az idő október 23-án és az őszi szünetben

Címkék#hidegörvény#Győr#hőmérséklet

Kisalföld.hu

Ezekben a napokban még mindig az északra elterülő anticiklon, illetve a magassági hidegörvény alakítja időjárásunkat, ennek következménye az, hogy nagyrészt változóan felhős az ég felettünk, de a délnyugaton voltak egész nap borult vidékek kisebb eső délnyugaton, záporok a keleti országrészben előfordultak a hőmérséklet délután és hajnalban is a megszokottnál alacsonyabban alakult, főleg délnyugaton és északkeleten volt hűvös az idő. Vajon így marad az időjárás október 23-ra is? Ne feledjük, két és fél hét, és máris itt az őszi szünet!

Október 23-án nem lesz fagy sem nagyon hideg
Október 23-án nem lesz fagy sem nagyon hideg

Október 23-án nem lesz fagy sem nagyon hideg

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön Győrben legfeljebb 19 fok lehet, a leghidegebb hajnali órákban pedig 8 fokra süllyedhet a hőmérő higanyszála. Másnap, 24-én, maximum 16, minimum 7 fok lehet, majd az őszi szünet hetében szépen lassan egyre hűvösebb lesz. Ám ez nem jelent kemény téli fagyot. A mostani előrejelzések szerint a hőmérséklet 14 és 16 fok között lesz a legmelegebb órákban, 7 fok körül hajnalban. vagyis hűvösebb őszi időre készülhetünk, de még nem lesz kellemetlen hideg. fagy nem várható. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu