Jönnek a felhők és a lehűlés pénteken Győrbe és térségébe

A szeles csütörtök után mutatjuk milyen idő lesz holnap Győrben: a HungaroMET előrejelzése szerint hajnalban Győr időjárása 6 fok körül alakul, közepesen felhős égbolt mellett. A légmozgás keleti irányból mérsékelt lesz, a maximális széllökések elérhetik a 6 km/h-t.

Már nagyban hullanak a falevelek, mutatjuk milyen idő lesz holnap Győrben és környékén. Forrás: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap Győrben? Mi már tudjuk a választ

Délelőtt 12 fokra melegszik a levegő, borult időre van kilátás. A szél megerősödik, 18 km/h-s maximális széllökésekkel számolhatunk. A napot szinte biztosan nem láthatjuk ebben a napszakban.

A délután során 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, borult marad felhőzet. A szél visszafordul délkeletire, 22 km/h körüli lökésekkel, ez kissé csípőssé teheti a hőérzetet. Csapadék továbbra sem valószínű, de a borongós égbolt uralja a látképet.

Kedd estére csak picit esik vissza a hőmérséklet 12 fok köré, marad az erősen felhős idő. A szél marad délkeleties, továbbra is erősödik, 25 km/h-s lökésekkel fúj.

A következő napon, szerdán Győrben 11 és 19 fok közötti hőmérséklet várható, fátyolfelhős idő mellett, mérsékelt szél kíséretében.

Pénteken is velünk maradnak a felhők

Erősen felhős, mérsékelten szeles időre számíthatunk Győrben, csapadék nélkül, napközben lehűlés érkezik.

Riasztás

Jelenleg nincs érvényben riasztás.