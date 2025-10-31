október 30., csütörtök

43 perce

Jönnek a felhők és a lehűlés pénteken Győrbe és térségébe

Milyen idő lesz holnap Győrben és térségében? Pénteken felhős, de napközben hidegebb időre számíthatunk, mint csütörtökön. A hajnali 6 fok után a maximum 15 fok körül alakul, napközben megérkezik a lehűlés. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, csapadék nem várható, változó felhőzet jellemzi majd a napot.

Kisalföld.hu

A szeles csütörtök után mutatjuk milyen idő lesz holnap Győrben: a HungaroMET előrejelzése szerint hajnalban Győr időjárása 6 fok körül alakul, közepesen felhős égbolt mellett. A légmozgás keleti irányból mérsékelt lesz, a maximális széllökések elérhetik a 6 km/h-t.

mutatjuk milyen idő lesz holnap Győrben
Már nagyban hullanak a falevelek, mutatjuk milyen idő lesz holnap Győrben és környékén. Forrás: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap Győrben? Mi már tudjuk a választ

Délelőtt 12 fokra melegszik a levegő, borult időre van kilátás. A szél megerősödik, 18 km/h-s maximális széllökésekkel számolhatunk. A napot szinte biztosan nem láthatjuk ebben a napszakban.

A délután során 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, borult marad felhőzet. A szél visszafordul délkeletire, 22 km/h körüli lökésekkel, ez kissé csípőssé teheti a hőérzetet. Csapadék továbbra sem valószínű, de a borongós égbolt uralja a látképet.

Kedd estére csak picit esik vissza a hőmérséklet 12 fok köré, marad az erősen felhős idő. A szél marad délkeleties, továbbra is erősödik, 25 km/h-s lökésekkel fúj.

A következő napon, szerdán Győrben 11 és 19 fok közötti hőmérséklet várható, fátyolfelhős idő mellett, mérsékelt szél kíséretében.

Pénteken is velünk maradnak a felhők

Erősen felhős, mérsékelten szeles időre számíthatunk Győrben, csapadék nélkül, napközben lehűlés érkezik.

