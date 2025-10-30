Szeles és felhős csütörtök vár, 20 fok is lehet

Csütörtökön hajnalban Győrben 10 fok felett alakul a minimum-hőmérséklet, a déli, délnyugati szelet főként az Észak-, Északnyugat-Dunántúlon élénk, erős, sőt néhol viharos széllökések is kísérhetik.

Mutatjuk milyen időjárás lesz csütörtökön napközben Győrben és térségében. Fotó: Horváth Botond. Forrás: Shutterstock

Ilyen időjárás lesz csütörtökön napközben Győrben és térségében

Nyugat felől napközben fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, így csütörtök délelőtt még nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, a szél is kitart.

A déli órák környékétől északnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik.

Délutántól, késő délutántól szintén északnyugatról szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet.

Csütörtökön elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, többfelé fordulhatnak elő erős, néhol viharos lökések, majd délután veszít erejéből a nyugatira, északnyugatira forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 23 fok között várható.