1 órája
Szeles és felhős csütörtök vár, 20 fok is lehet
Milyen idő lesz csütörtökön Győrben és térségében? Csütörtökre a többórás napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is kialakulhat. Hajnalban meleg lesz, 13 fok, napközben már eléri a hőmérő a 20 fokot is. Élénk, erős lesz a nyugati, délnyugati szél, de néhol egy-egy viharos széllökés sem kizárt.
Csütörtökön hajnalban Győrben 10 fok felett alakul a minimum-hőmérséklet, a déli, délnyugati szelet főként az Észak-, Északnyugat-Dunántúlon élénk, erős, sőt néhol viharos széllökések is kísérhetik.
Ilyen időjárás lesz csütörtökön napközben Győrben és térségében
Nyugat felől napközben fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, így csütörtök délelőtt még nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, a szél is kitart.
A déli órák környékétől északnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik.
Délutántól, késő délutántól szintén északnyugatról szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet.
Csütörtökön elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, többfelé fordulhatnak elő erős, néhol viharos lökések, majd délután veszít erejéből a nyugatira, északnyugatira forduló szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 23 fok között várható.