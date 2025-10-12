Folytatódott a meleg és a szárazság szeptemberben a Kisalföldön

Sokáig elhúzódott a nyár idén. A meteorológia szolgálat adatai alapján melegebb volt az időjárás szeptemberben az átlagosnál. Sopronban 17,3, Győrben, Kapuváron, Mosonmagyaróváron 17,8, Pannonhalmán 17,6 volt a szeptemberi középhőmérséklet. Csak összehasonlításul: Szegednél ez 20 fok felett volt.

Időjárási anomália, szeptemberi meleg a toplistán. Forrás: Shutterstock

Időjárási anomália, szeptemberi meleg a toplistán

Az idei szeptember középhőmérséklete a HungaroMet mérései alapján

országos átlagban 18,28°C volt,

ami 2,24 fokkal meghaladta az 1991–2020-as átlagot,

amivel a nyolcadik legmelegebb szeptember volt a XX. század kezdete óta.

Az Alföldön nagy területen 19 fok feletti, a délkeleti országrészben kisebb területen a 20 fokot is meghaladó volt a hónap középhőmérséklete. Az ország többi részén általában 17 és 19 fok között alakult a szeptemberi átlaghőmérséklet, míg 17 fok alatti értékek többfelé az Északi-középhegységben fordultak elő.

Csapadékszegény hónap

A szeptemberi havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - 40,7 mm, ami 31%-kal marad el a szokásos mennyiségtől (1991–2020-as átlag: 59,1 mm). A havi csapadékmennyiségben jelentős különbségek alakultak ki az egyes országrészek között. A csapadékosabb Őrségben vagy Bükkben 90–100 mm körül alakult a szeptemberi őszi csapadék, míg a legszárazabb Dél-Alföldön és a Mecsek környékén csak 10 mm körüli havi csapadékot mértünk. A csapadékösszeg szeptemberben térsgéünkben: Sopronban 57, Győrben 36, Kapuváron 44, Mosonmagyaróváron 43, Töltéstavától keletre a vármegyében csak 22 milliméter eső esett.