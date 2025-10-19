Eldobhatjuk az esernyőt vasárnapra, elő a napszemüveggel

A tipikus őszi szombati időjárás után vasárnapra felengedhetünk.

Mutatjuk a vasárnapi időjárást.

Vasárnapi időjárás

Sok napsütésre számíthatunk, inkább csak délután érkeznek fátyolfelhők. Nem lesz eső. Hideg lesz a reggel, fagy is előfordulhat. Délutánra is csak 9-15 fok közé melegszik a levegő – írja előrejelzésében a koponyeg.hu.

A met.hu előrejelzése szerint: Általában derült idő várható, de az északkeleti harmadban gomolyfelhők is képződnek. Délután pedig nyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, de az Alpokalján és helyenként a keleti, északkeleti országrészben megélénkül a déliesre forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 15 fok között várható.