Időjárás
1 órája
Közelednek szerdára a záporok
A keddi lehűlés eredménye. A szerdai időjárás esős lehet.
A keddi időjárás kitarthat szerdán is, egy kis esővel fűszerezve.
Időjárás szerdán
Eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk – írja előrejelzésében a koponyeg.hu.
A met.hu előrejelzése szerint: Egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
