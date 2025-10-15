Közelednek szerdára a záporok

A keddi időjárás kitarthat szerdán is, egy kis esővel fűszerezve.

A szerdai időjárás esős lehet.

Fotó: Shutterstock

Időjárás szerdán

Eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk – írja előrejelzésében a koponyeg.hu.

A met.hu előrejelzése szerint: Egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.