1 órája

Közelednek szerdára a záporok

A keddi lehűlés eredménye. A szerdai időjárás esős lehet.

Kisalföld.hu

A keddi időjárás kitarthat szerdán is, egy kis esővel fűszerezve.

Fotó: Shutterstock

Időjárás szerdán

Eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk – írja előrejelzésében a koponyeg.hu.

A met.hu előrejelzése szerint: Egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

