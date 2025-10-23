október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

10°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erősödő délnyugati szél

2 órája

Nemzeti ünnepünk napján is tartogat meglepetéseket az időjárás, íme a részletek

Címkék#hidegfront#időjárás#időjárás előrejelzés#Dunántúl#hőmérséklet

Október 23-án több órára kisüt a nap, mielőtt nyugat felől estétől beborul az ég. Az időjárás változékony lesz Győr-Moson-Sopronban is.

Kisalföld.hu

A felhős tájakon fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, de az Északi-középhegység északi oldalán egész nap felhős maradhat az idő. Másutt általában több órára kisüt a nap, mielőtt nyugat felől estétől beborul az ég –írja időjárás előrejelzésében a HungaroMET Nonprofit Zrt.

időjárás győr előrejelzés nemzeti ünnep hidegfront dunántúl
Időjárás: késő délutántól, estétől aztán egy markáns hidegfront érkezik, ezért estétől sokfelé várható eső, zápor, zivatar.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Az időjárás nemzeti ünnepünkön is tartogat meglepetéseket

Ahogy az a csütörtöki időjárás előrejelzésükből kiderül: estig helyenként lehet eső, zápor, majd nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik - északnyugaton, nyugaton intenzív csapadék, sőt zivatarok is kialakulhatnak. Az időjárás Győr-Moson-Sopronban is változékony lesz, a déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, az északnyugati, nyugati tájakon viharossá fokozódik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 20 és 26 fok között, a tartósan felhős tájakon jóval ez alatt alakulhat.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint nemzeti ünnepünk napján eleinte a változóan felhős égből elszórtan alakulnak ki záporok. Késő délutántól, estétől aztán egy markáns hidegfront érkezik, ezért estétől sokfelé várható (akár kiadós) eső, zápor, beágyazott zivatarokkal. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél lesz erős, néhol viharos. A front előtt 22 fok köré melegszik a levegő.

