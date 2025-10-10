október 10., péntek

Mutatjuk milyen idő vár pénteken Győr lakóira

Programot szerveznél péntekre? Mutatjuk a részletes időjárás előrejelzést.

Pénteken az időjárás előrejelzés szerint Győrben a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik.  - írta a köpönyeg.hu.

Felhős időjárásra számíthatunk.
Fotó: Shutterstock

Győr időjárása

A nap első felében észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Nem valószínű csapadék. Az északnyugati, nyugati szél nagy területen megélénkül, megerősödik, majd estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható - írta a met.hu.

Időjárás Győrben

 

