Mutatjuk milyen idő vár pénteken Győr lakóira

Pénteken az időjárás előrejelzés szerint Győrben a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. - írta a köpönyeg.hu.

Felhős időjárásra számíthatunk.

Fotó: Shutterstock

Győr időjárása

A nap első felében észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Nem valószínű csapadék. Az északnyugati, nyugati szél nagy területen megélénkül, megerősödik, majd estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható - írta a met.hu.

Időjárás Győrben