Időjárás
46 perce
Mutatjuk milyen idő vár pénteken Győr lakóira
Programot szerveznél péntekre? Mutatjuk a részletes időjárás előrejelzést.
Pénteken az időjárás előrejelzés szerint Győrben a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. - írta a köpönyeg.hu.
Győr időjárása
A nap első felében észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Nem valószínű csapadék. Az északnyugati, nyugati szél nagy területen megélénkül, megerősödik, majd estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható - írta a met.hu.
Időjárás Győrben
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre